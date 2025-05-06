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Дрон-камикадзе атакует российскую "буханку" с маркировкой Z, а также ББМ и три грузовика. ВИДЕО
Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" поразили вражескую ББМ, уничтожили 3 грузовика и УАЗ "буханку". Около 10 оккупантов были ликвидированы и ранены.
Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
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