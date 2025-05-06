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Дрон-камикадзе атакует российскую "буханку" с маркировкой Z, а также ББМ и три грузовика. ВИДЕО

Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" поразили вражескую ББМ, уничтожили 3 грузовика и УАЗ "буханку". Около 10 оккупантов были ликвидированы и ранены.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Десантно-штурмовые войска атаковали технику российских солдат и живую силу врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Госпогранслужба (6475) уничтожение (7023)


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Запальний якийсь, московіт пішов!
Як сірник горить, недовго…
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06.05.2025 16:53 Ответить
Гарно, з першого буханця навіть не всі блохи встигли пoвистрибувати.
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06.05.2025 17:06 Ответить
СМЕРТЬ роSSийским оккупационным бандформированиям двуглавой орды Гогов и Магогов!!!
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06.05.2025 17:08 Ответить
красиво
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06.05.2025 17:27 Ответить
 
 