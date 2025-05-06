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Дрон-камікадзе атакує російську "буханку" з маркуванням Z, а також ББМ і три вантажівки. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" уразили ворожу ББМ, знищили 3 вантажівки та УАЗ "буханку". Близько 10 окупантів було ліквідовано та поранено.

Про це повідомили в телеграм-каналі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Десантно-штурмові війська атакували техніку російських солдатів і живу силу ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


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Запальний якийсь, московіт пішов!
Як сірник горить, недовго…
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06.05.2025 16:53 Відповісти
Гарно, з першого буханця навіть не всі блохи встигли пoвистрибувати.
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06.05.2025 17:06 Відповісти
СМЕРТЬ роSSийским оккупационным бандформированиям двуглавой орды Гогов и Магогов!!!
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06.05.2025 17:08 Відповісти
красиво
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06.05.2025 17:27 Відповісти
 
 