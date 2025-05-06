Дрон-камікадзе атакує російську "буханку" з маркуванням Z, а також ББМ і три вантажівки. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" уразили ворожу ББМ, знищили 3 вантажівки та УАЗ "буханку". Близько 10 окупантів було ліквідовано та поранено.

Про це повідомили в телеграм-каналі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Десантно-штурмові війська атакували техніку російських солдатів і живу силу ворога. ВIДЕО