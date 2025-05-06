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Дрон-камікадзе атакує російську "буханку" з маркуванням Z, а також ББМ і три вантажівки. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" уразили ворожу ББМ, знищили 3 вантажівки та УАЗ "буханку". Близько 10 окупантів було ліквідовано та поранено.
Про це повідомили в телеграм-каналі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
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