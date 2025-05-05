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Десантно-штурмові війська атакували техніку російських солдатів і живу силу ворога. ВIДЕО

Оператори 78-го окремого десантно-штурмового полку Збройних сил України вкотре продемонстрували майстерність, знищуючи російських загарбників.

Нове відео з роботи українських десантників уже шириться мережею. Оператори дронів полку працюють у найскладніших умовах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони атакували російські гармати, склади і росіян на мотоциклах. ВIДЕО

Автор: 

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