Десантно-штурмові війська атакували техніку російських солдатів і живу силу ворога. ВIДЕО
Оператори 78-го окремого десантно-штурмового полку Збройних сил України вкотре продемонстрували майстерність, знищуючи російських загарбників.
Нове відео з роботи українських десантників уже шириться мережею. Оператори дронів полку працюють у найскладніших умовах, повідомляє Цензор.НЕТ.
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