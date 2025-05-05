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Сили оборони атакували російські гармати, склади і росіян на мотоциклах. ВIДЕО

FPV-дрони прикордонників ефективно виявляють і уражають цілі, які ворог ретельно намагається маскувати. Вибухають склади з боєкомплектом, знищується артилерія, згорає техніка, а ті, хто сподівався втекти на мотоциклах — не встигають. Жодна спроба сховатись не дає результату.

Пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України демонструють роботу знищення ворога, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських солдатів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328)


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Рузьге геть ********* з тими мотоциклами!
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05.05.2025 22:42 Відповісти
Орки на мопедах? Тупік еволюціі.
В темному-зеленому лісі,
Де с дудбів воно)(уйла
Трампи в північ косили
Наспівали дивні слова

Ми чарівню косимо воно )(*****.
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05.05.2025 22:54 Відповісти
Мото і бронетехніка, накуй.
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05.05.2025 23:02 Відповісти
Наступна війна буде низько орбітальних супутників. Які зможуть куярити.
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05.05.2025 23:06 Відповісти
Збережу посилання тепер.
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05.05.2025 23:08 Відповісти
Щоб не насміхались.
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05.05.2025 23:09 Відповісти
паслєдаватєлі залдастанова супротів очкастого ботана з джойстіком ніхєра не вивозять.
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05.05.2025 23:29 Відповісти
Невеликий стовб скинутий з низько орбіальній...
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05.05.2025 23:53 Відповісти
 
 