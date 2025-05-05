Сили оборони атакували російські гармати, склади і росіян на мотоциклах. ВIДЕО
FPV-дрони прикордонників ефективно виявляють і уражають цілі, які ворог ретельно намагається маскувати. Вибухають склади з боєкомплектом, знищується артилерія, згорає техніка, а ті, хто сподівався втекти на мотоциклах — не встигають. Жодна спроба сховатись не дає результату.
Пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України демонструють роботу знищення ворога, інформує Цензор.НЕТ.
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В темному-зеленому лісі,
Де с дудбів воно)(уйла
Трампи в північ косили
Наспівали дивні слова
Ми чарівню косимо воно )(*****.