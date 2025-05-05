Силы обороны атаковали российские орудия, склады и россиян на мотоциклах. ВИДЕО

FPV-дроны пограничников эффективно обнаруживают и поражают цели, которые враг тщательно пытается маскировать. Взрываются склады с боекомплектом, уничтожается артиллерия, сгорает техника, а те, кто надеялся убежать на мотоциклах - не успевают. Ни одна попытка спрятаться не дает результата.

Пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины демонстрируют работу уничтожения врага, информирует Цензор.НЕТ.

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