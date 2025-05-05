Силы обороны атаковали российские орудия, склады и россиян на мотоциклах. ВИДЕО
FPV-дроны пограничников эффективно обнаруживают и поражают цели, которые враг тщательно пытается маскировать. Взрываются склады с боекомплектом, уничтожается артиллерия, сгорает техника, а те, кто надеялся убежать на мотоциклах - не успевают. Ни одна попытка спрятаться не дает результата.
Пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины демонстрируют работу уничтожения врага, информирует Цензор.НЕТ.
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В темному-зеленому лісі,
Де с дудбів воно)(уйла
Трампи в північ косили
Наспівали дивні слова
Ми чарівню косимо воно )(*****.
А задостанов так, косметічьку загубив...