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Силы обороны атаковали российские орудия, склады и россиян на мотоциклах. ВИДЕО

FPV-дроны пограничников эффективно обнаруживают и поражают цели, которые враг тщательно пытается маскировать. Взрываются склады с боекомплектом, уничтожается артиллерия, сгорает техника, а те, кто надеялся убежать на мотоциклах - не успевают. Ни одна попытка спрятаться не дает результата.

Пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины демонстрируют работу уничтожения врага, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 60 ОМБр ликвидировали четырех российских солдат на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016)


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Рузьге геть ********* з тими мотоциклами!
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05.05.2025 22:42 Ответить
Орки на мопедах? Тупік еволюціі.
В темному-зеленому лісі,
Де с дудбів воно)(уйла
Трампи в північ косили
Наспівали дивні слова

Ми чарівню косимо воно )(*****.
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05.05.2025 22:54 Ответить
Мото і бронетехніка, накуй.
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05.05.2025 23:02 Ответить
Наступна війна буде низько орбітальних супутників. Які зможуть куярити.
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05.05.2025 23:06 Ответить
Збережу посилання тепер.
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05.05.2025 23:08 Ответить
Щоб не насміхались.
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05.05.2025 23:09 Ответить
паслєдаватєлі залдастанова супротів очкастого ботана з джойстіком ніхєра не вивозять.
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05.05.2025 23:29 Ответить
Невеликий стовб скинутий з низько орбіальній...
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05.05.2025 23:53 Ответить
Фенікс - бойовий Птах України!
А задостанов так, косметічьку загубив...
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06.05.2025 00:38 Ответить
 
 