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Бойцы 60-й ОМБр ликвидировали четырех российских солдат на Лиманском направлении. ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать штурмовые группы российских оккупантов на Лиманском направлении. Украинские военные методично и эффективно ликвидируют захватчиков.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий05.05.2025 21:16 Ответить Мне нравится 2
Денис Брегін #559806
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