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Бойцы 60-й ОМБр ликвидировали четырех российских солдат на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать штурмовые группы российских оккупантов на Лиманском направлении. Украинские военные методично и эффективно ликвидируют захватчиков.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Снайпер Главного управления разведки ликвидировал трех оккупантов меткими выстрелами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) 60 ОМБр (31)


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Бійці 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських кацапів.
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05.05.2025 21:16 Ответить
якісь ***** в них сумні
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05.05.2025 21:28 Ответить
А город падумал, у московитів учення ідуть??
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05.05.2025 21:37 Ответить
Пісня - вогонь, оператори - демони, кацапам - пекло, нам - як заспокійливе.
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05.05.2025 21:48 Ответить
 
 