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Бійці 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських солдатів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 60-ої окремої механізованої бригади продовжують знищувати штурмові групи російських окупантів на Лиманському напрямку. Українські військові методично й ефективно ліквідовують загарбників.

Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Снайпер Головного управління розвідки ліквідував трьох окупантів влучними пострілами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) 60 ОМБр (31)


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Бійці 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських кацапів.
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05.05.2025 21:16 Відповісти
якісь ***** в них сумні
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05.05.2025 21:28 Відповісти
А город падумал, у московитів учення ідуть??
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05.05.2025 21:37 Відповісти
Пісня - вогонь, оператори - демони, кацапам - пекло, нам - як заспокійливе.
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05.05.2025 21:48 Відповісти
єта єсть іх паследній і кабзоністий бой
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05.05.2025 22:24 Відповісти
Яких гарнюнь зробили з кацапів наші хлопці!Слава Героям!
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05.05.2025 22:27 Відповісти
 
 