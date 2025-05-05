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Бійці 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських солдатів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці 60-ої окремої механізованої бригади продовжують знищувати штурмові групи російських окупантів на Лиманському напрямку. Українські військові методично й ефективно ліквідовують загарбників.
Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
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віктор федорович #394174
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