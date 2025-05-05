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Снайпер Головного управління розвідки ліквідував трьох окупантів влучними пострілами. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту снайпер Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів результативну операцію з ліквідації ворожої живої сили.

Боєць влучними пострілами ліквідував трьох російських загарбників, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нова спроба штурму з боку окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась їхньою поразкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) снайпери (358) ГУР (517)


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І превратілісь в бєліх джігульов...но це не точно.можливо пачки макаронів вистачить за кожного ..
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05.05.2025 20:25 Відповісти
Московіти, як і їх папєрєдніки, уже більше 950.000 орків, з 2022 року, на парад запіздали… па Плану ******!!
Ну, то таке!!
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05.05.2025 20:29 Відповісти
Вот это ас, просто красавец!!!
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05.05.2025 20:29 Відповісти
Двоих справа одним выстрелом вроде.
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05.05.2025 20:42 Відповісти
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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05.05.2025 21:32 Відповісти
З полем. Гарних звірів добув
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05.05.2025 21:39 Відповісти
Їх там вже нема!
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05.05.2025 21:52 Відповісти
зафарширував добре))
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05.05.2025 21:59 Відповісти
 
 