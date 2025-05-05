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Снайпер Головного управління розвідки ліквідував трьох окупантів влучними пострілами. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту снайпер Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів результативну операцію з ліквідації ворожої живої сили.
Боєць влучними пострілами ліквідував трьох російських загарбників, інформує Цензор.НЕТ.
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