Снайпер Головного управління розвідки ліквідував трьох окупантів влучними пострілами. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту снайпер Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів результативну операцію з ліквідації ворожої живої сили.

Боєць влучними пострілами ліквідував трьох російських загарбників, інформує Цензор.НЕТ.

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