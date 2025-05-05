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Нова спроба штурму з боку окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась їхньою поразкою. ВIДЕО

Нова спроба штурму з боку окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась їхньою поразкою.

Противник намагається прорвати оборону бійців бригади "Форпост", використовуючи мотоцикли для швидкої атаки. Проте FPV-дрони прикордонників влучно вражають цілі і під час руху – знищено два мотоцикли разом із штурмовиками, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


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05.05.2025 20:10 Відповісти
 
 