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Нова спроба штурму з боку окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась їхньою поразкою. ВIДЕО
Нова спроба штурму з боку окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась їхньою поразкою.
Противник намагається прорвати оборону бійців бригади "Форпост", використовуючи мотоцикли для швидкої атаки. Проте FPV-дрони прикордонників влучно вражають цілі і під час руху – знищено два мотоцикли разом із штурмовиками, інформує Цензор.НЕТ.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар05.05.2025 20:10 Відповісти Мені подобається 0
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