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Окупант став претендентом на "премію Дарвіна": підібрав нездетонований дрон і фатально його жбурнув. ВIДЕО

Під час бойової операції наш ударний безпілотник, наблизившись до окупанта, не здетонував одразу. Російський солдат наблизився до дрона, підняв його та відкинув убік, імовірно сподіваючись уникнути наслідків.

Однак вибуховий пристрій спрацював — дрон таки виконав бойове завдання, ліквідувавши ворога, повідомляє Цензор.НЕТ. Це зафіксували бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади.

Також дивіться: Наші оборонці атакували вантажну та легкову техніку, а також бронемашину противника на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


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Мавпа з гранатою. От не кажіть потім що рф це не Нігерія в снігу
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05.05.2025 18:42 Відповісти
Погрався трохи і шабаш!
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05.05.2025 18:42 Відповісти
Таку іграшку зламав!
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05.05.2025 18:45 Відповісти
Ефект "бумєранга" ще ніхто не відміняв.
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05.05.2025 18:45 Відповісти
Хотів до прутіна докинути, аж на парад, а воно, он, як неловко вийшло у московіта! Можем пафтаріть??
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05.05.2025 18:48 Відповісти
Ідіот!
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05.05.2025 18:51 Відповісти
Та повний ідіот! Дісталася "хріновина" на дурняк, то принеси до землянки, похвалися перед своїми...
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05.05.2025 18:56 Відповісти
 
 