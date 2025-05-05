Окупант став претендентом на "премію Дарвіна": підібрав нездетонований дрон і фатально його жбурнув. ВIДЕО

Під час бойової операції наш ударний безпілотник, наблизившись до окупанта, не здетонував одразу. Російський солдат наблизився до дрона, підняв його та відкинув убік, імовірно сподіваючись уникнути наслідків.

Однак вибуховий пристрій спрацював — дрон таки виконав бойове завдання, ліквідувавши ворога, повідомляє Цензор.НЕТ. Це зафіксували бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади.

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