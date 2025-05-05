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Оккупант стал претендентом на "премию Дарвина": подобрал неразорвавшийся дрон и фатально его швырнул. ВИДЕО

Во время боевой операции наш ударный беспилотник, приблизившись к оккупанту, не сдетонировал сразу. Российский солдат приблизился к дрону, поднял его и отбросил в сторону, вероятно надеясь избежать последствий.

Однако взрывное устройство сработало - дрон таки выполнил боевую задачу, ликвидировав врага, сообщает Цензор.НЕТ. Это зафиксировали бойцы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады.

Также смотрите: Наши защитники атаковали грузовую и легковую технику, а также бронемашину противника в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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Топ комментарии
+12
Мавпа з гранатою. От не кажіть потім що рф це не Нігерія в снігу
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05.05.2025 18:42
+7
Та повний ідіот! Дісталася "хріновина" на дурняк, то принеси до землянки, похвалися перед своїми...
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05.05.2025 18:56
+2
Таку іграшку зламав!
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05.05.2025 18:45
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Мавпа з гранатою. От не кажіть потім що рф це не Нігерія в снігу
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05.05.2025 18:42 Ответить
Погрався трохи і шабаш!
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05.05.2025 18:42 Ответить
Таку іграшку зламав!
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05.05.2025 18:45 Ответить
Ефект "бумєранга" ще ніхто не відміняв.
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05.05.2025 18:45 Ответить
Хотів до прутіна докинути, аж на парад, а воно, он, як неловко вийшло у московіта! Можем пафтаріть??
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05.05.2025 18:48 Ответить
Ідіот!
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05.05.2025 18:51 Ответить
Та повний ідіот! Дісталася "хріновина" на дурняк, то принеси до землянки, похвалися перед своїми...
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05.05.2025 18:56 Ответить
Двадцать восьмой панфиловец---последний! Гойда-хвойда!
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05.05.2025 19:25 Ответить
Дивно шо не намагався скиздити. Привіз би додому в посьолок Вєрхніє Дрищі Устьпізюйского района, повісив би над кроваттю. Всі Манькі були б його.
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05.05.2025 19:41 Ответить
так сподобалось, що аж дух перехопило.
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05.05.2025 19:48 Ответить
 
 