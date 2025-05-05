Оккупант стал претендентом на "премию Дарвина": подобрал неразорвавшийся дрон и фатально его швырнул. ВИДЕО

Во время боевой операции наш ударный беспилотник, приблизившись к оккупанту, не сдетонировал сразу. Российский солдат приблизился к дрону, поднял его и отбросил в сторону, вероятно надеясь избежать последствий.

Однако взрывное устройство сработало - дрон таки выполнил боевую задачу, ликвидировав врага, сообщает Цензор.НЕТ. Это зафиксировали бойцы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады.

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