Наши защитники атаковали грузовую и легковую технику, а также бронемашину противника на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group осуществили тщательно спланированную атаку на тыловые позиции врага во временно оккупированной Новоселовке Первой.

Целью операции стал логистический центр оккупантов. Благодаря точной работе беспилотников было уничтожено несколько единиц грузовой и легковой техники, а также бронемашину противника, что существенно усложнило поставки и передвижения российских войск на этом направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

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