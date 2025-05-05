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Российский захватчик исчез после атаки украинского дрона бойцов 5 ОШБр на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожили группу вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале бригады.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", 3 танка, 17 военных грузовиков россиян. ВИДЕО

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армия РФ (19365) ликвидация (3591) 5 ОШБр (99)


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Російський загарбник зник після атаки українського дрона

Пахітілі врагі???
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05.05.2025 17:09 Ответить
Девід Коперфільд з номером "Хлопчик в трусиках".
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05.05.2025 17:12 Ответить
Це був рузький Давид Копро-фільд.
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05.05.2025 17:14 Ответить
Господи - чи наступить той день коли всі ці окупати зникнуть з нашої Землі???
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05.05.2025 17:41 Ответить
Чудове відео. Велика подяка авторам цього кіношедевру.
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05.05.2025 17:44 Ответить
Побіг на концерт до Кобзона.
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05.05.2025 17:56 Ответить
 
 