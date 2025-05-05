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Новости Ситуация на фронте
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Силы обороны уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", 3 танка, 17 военных грузовиков россиян. ВИДЕО

Воины пограничного подразделения РУБпАК "Феникс" в течение прошедшей недели уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", три танка, пушку 2А42 калибра 30 мм, 17 военных грузовиков и три автомобиля противника на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19365) Госпогранслужба (6466) уничтожение (7016)


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"Дожилася" кацапня... Ну, добре - ми до війни не готувалися, армію скорочували... Але ж вони, з приходом Путіна, "с каждого утюга" трубили про "развитие военной мощи Рассии"... Пишу про гармату 2А42... Вона ж автоматична. І ставиться на "броню" (БМП) А тут про БМП - ні слова, зате пишуть про "знищення гармати". Поліз у відео... І "очі витріщив" - вони її на колеса поставили, і ПРИЧІПНОЮ зробили...
Бл*дь! І ці люди збиралися воювать з усім блоком НАТО?!!!...
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05.05.2025 16:34 Ответить
Они ее к БМП цепляют, шо тебе не нравится?)
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05.05.2025 17:04 Ответить
Що таке "бойова маневреність", тобі відомо? зараз артилеристи діють по принципу : ВУистелив і втік"...
Перечисляю операції для ведення бойових дій БМП, на якій, в башту, встановлено цю гармату.
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Навести гармату на ціль.
3. Відстріляться.
4. Покинуть позицію.
Тепер по "причіпній" гарматі:
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Розрахунку вибраться з десантного відділення і відчепить гармату.
3. Відігнать тягач в укриття.
4. Розвернуть гармату на позиції, в бойове положення (вже відкидаю копання окопу для гармати.).
5. Під"єднать стрічку зі снарядами та зарядить гармату
6. Навести гармату на ціль.
7. Відстріляться.
8. Привести гармату в транспортне положення.
9. Підігнать тягач.
10. Причепить гармату.
11. Завантажиться в десантне відділення.
12. Покинуть позицію...
Різницю бачиш?
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05.05.2025 17:25 Ответить
 
 