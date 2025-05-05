1 007 3
Силы обороны уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", 3 танка, 17 военных грузовиков россиян. ВИДЕО
Воины пограничного подразделения РУБпАК "Феникс" в течение прошедшей недели уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", три танка, пушку 2А42 калибра 30 мм, 17 военных грузовиков и три автомобиля противника на Купянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бл*дь! І ці люди збиралися воювать з усім блоком НАТО?!!!...
Перечисляю операції для ведення бойових дій БМП, на якій, в башту, встановлено цю гармату.
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Навести гармату на ціль.
3. Відстріляться.
4. Покинуть позицію.
Тепер по "причіпній" гарматі:
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Розрахунку вибраться з десантного відділення і відчепить гармату.
3. Відігнать тягач в укриття.
4. Розвернуть гармату на позиції, в бойове положення (вже відкидаю копання окопу для гармати.).
5. Під"єднать стрічку зі снарядами та зарядить гармату
6. Навести гармату на ціль.
7. Відстріляться.
8. Привести гармату в транспортне положення.
9. Підігнать тягач.
10. Причепить гармату.
11. Завантажиться в десантне відділення.
12. Покинуть позицію...
Різницю бачиш?