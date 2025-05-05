Силы обороны уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", 3 танка, 17 военных грузовиков россиян. ВИДЕО

Воины пограничного подразделения РУБпАК "Феникс" в течение прошедшей недели уничтожили ЗРК ТОР-М2, две САУ 2С19 "Мста-С", три танка, пушку 2А42 калибра 30 мм, 17 военных грузовиков и три автомобиля противника на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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