Украинские защитники поразили вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав. ВИДЕО

Бойцы РУБпАК "Прайм" Сумского пограничного отряда атаковали врага на Сумском направлении. Ударными дронами поражены вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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