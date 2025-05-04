Украинские защитники поразили вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав. ВИДЕО
Бойцы РУБпАК "Прайм" Сумского пограничного отряда атаковали врага на Сумском направлении. Ударными дронами поражены вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
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