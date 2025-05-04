Українські захисники уразили ворожі укриття, бліндажі, засоби зв’язку, транспорт та особовий склад. ВIДЕО

Бійці РУБпАК "Прайм" Сумського прикордонного загону атакували ворога на Сумському напрямку. Ударними дронами уражено ворожі укриття, бліндажі, засоби зв’язку, транспорт та особовий склад противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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