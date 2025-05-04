Бійці 3 ОШБр зачистили позиції ворожої піхоти та ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Ворожа піхота, яка масово скупчилась на одному з напрямків, була повністю знищена влучними скидами підрозділів 3-ої окремої штурмової бригади. Окупанти намагалися маневрувати, змінювати позиції, розосереджуватись — проте безрезультатно.

Аеророзвідка виявила ціль, оператори дронів отримали дозвіл на роботу, і вже за лічені хвилини ворог був знищений, передає Цензор.НЕТ.

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