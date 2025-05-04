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Бійці 3 ОШБр зачистили позиції ворожої піхоти та ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Ворожа піхота, яка масово скупчилась на одному з напрямків, була повністю знищена влучними скидами підрозділів 3-ої окремої штурмової бригади. Окупанти намагалися маневрувати, змінювати позиції, розосереджуватись — проте безрезультатно.

Аеророзвідка виявила ціль, оператори дронів отримали дозвіл на роботу, і вже за лічені хвилини ворог був знищений, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 24 ОМБр знищили російський "інноваційний" броньований трактор з маркуванням Z. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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кацап-кіл-зона

Мадяр пише, що влітку буде суцільна кіл-зона по 20 м від нуля в обидві сторони.
фронт стане?
не факт С.Грабський - ізоляція окремих ділянок фронту дронами та захоплення їх під прикриттям антидронових ППО

.
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04.05.2025 16:55 Відповісти
ІІІ-тя - на рівні!!! Дяка Бригаді й АК)))
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04.05.2025 16:57 Відповісти
 
 