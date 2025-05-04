Бойцы 3-й ОШБр зачистили позиции вражеской пехоты и ликвидировали российских захватчиков. ВИДЕО

Вражеская пехота, которая массово скопилась на одном из направлений, была полностью уничтожена точными сбросами подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады. Оккупанты пытались маневрировать, менять позиции, рассредотачиваться - однако безрезультатно.

Аэроразведка обнаружила цель, операторы дронов получили разрешение на работу, и уже через считанные минуты враг был уничтожен, передает Цензор.НЕТ.

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