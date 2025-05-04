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Бойцы 3-й ОШБр зачистили позиции вражеской пехоты и ликвидировали российских захватчиков. ВИДЕО

Вражеская пехота, которая массово скопилась на одном из направлений, была полностью уничтожена точными сбросами подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады. Оккупанты пытались маневрировать, менять позиции, рассредотачиваться - однако безрезультатно.

Аэроразведка обнаружила цель, операторы дронов получили разрешение на работу, и уже через считанные минуты враг был уничтожен, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 24 ОМБр уничтожили российский "инновационный" бронированный трактор с маркировкой Z. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) 3-я Отдельная штурмовая бригада (425)


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кацап-кіл-зона

Мадяр пише, що влітку буде суцільна кіл-зона по 20 м від нуля в обидві сторони.
фронт стане?
не факт С.Грабський - ізоляція окремих ділянок фронту дронами та захоплення їх під прикриттям антидронових ППО

.
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04.05.2025 16:55 Ответить
ІІІ-тя - на рівні!!! Дяка Бригаді й АК)))
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04.05.2025 16:57 Ответить
Вот нравиться мне этот титр - "нижняя подсветка включена". После нее обычно интересные вещи случаються...
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04.05.2025 18:18 Ответить
 
 