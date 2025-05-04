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Воины 24 ОМБр уничтожили российский "инновационный" бронированный трактор с маркировкой Z. ВИДЕО
Воины батальон беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила зафиксировали очередную "инновацию" российских захватчиков - самодельный бронированный трактор с маркировкой Z.
По замыслу врага, эту технику, вероятно, планировали использовать для логистических задач: подвоза боеприпасов, эвакуации раненых или укрепления позиций. Однако самодельная броня не спасла технику от точной работы украинских бойцов, передает Цензор.НЕТ.
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Олександр Іванович Паламарчук
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Eugen Sсhorf
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