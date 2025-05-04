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Воины 24 ОМБр уничтожили российский "инновационный" бронированный трактор с маркировкой Z. ВИДЕО

Воины батальон беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила зафиксировали очередную "инновацию" российских захватчиков - самодельный бронированный трактор с маркировкой Z.

По замыслу врага, эту технику, вероятно, планировали использовать для логистических задач: подвоза боеприпасов, эвакуации раненых или укрепления позиций. Однако самодельная броня не спасла технику от точной работы украинских бойцов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Руины вместо города: кадры уничтоженного Торецка в Донецкой области от 101 бригады. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) 24 омб имени князя Данила Галицкого (253)


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віслюки вже закінчились чи кадирівці їх собі забрали?
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04.05.2025 14:15 Ответить
Віслючків зараз "мангалами" обварюють.
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04.05.2025 14:19 Ответить
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04.05.2025 14:32 Ответить
Мародериний.
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04.05.2025 14:36 Ответить
..с.ки-кацапи у людей окупованих територій України вже усю техніку розмарадерили-конфіскували "на нужди 2й армії в Україні"...
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04.05.2025 14:36 Ответить
РАРОГ так і динозавра скоро знайде)))
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04.05.2025 14:42 Ответить
так то різні трактори ,,,
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04.05.2025 14:43 Ответить
 
 