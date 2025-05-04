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Руины вместо города: кадры разрушенного Торецка в Донецкой области от 101 бригады. ВИДЕО

Операторы 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ опубликовали жуткие кадры из прифронтового Торецка. На видео - то, что осталось от некогда 35-тысячного города в Донецкой области.

Разрушенные здания, выжженные улицы, отсутствие гражданской инфраструктуры - все это результат так называемого "освобождения", которое несет российский агрессор, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Нацгвардейцы остановили вражеский штурм еще до линии нашей обороны на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9734) Торецк (464) Бахмутский район (404)


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Типичный рюский мир, ничего нового...
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04.05.2025 13:59 Ответить
"А прокляти, рашистський ,кровожадний КУЙЛО ,ПІСЛЯ ЦЬОГО,ВТИРАЄ ПРО МАЙБУТНЄ ПРИМИРЕННЯ....
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04.05.2025 14:02 Ответить
Ось прийшли "асвабадители" куди приходят ці варвари і огидний "русский мир" там лише :смерть ,сльози і руїна ,ось те як рашисти перетворюють колись нормальне місто в суцільну руїну має бачити весь світ і таких міст десятки.
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04.05.2025 14:18 Ответить
Мій пане, який нерозумний світ,
Яка на румовищах сходить журба...
(с) Плач Єремії
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04.05.2025 14:41 Ответить
Навіщо це все в 100500 раз? Щоб сльози лити? Де кадри знищеного бєлгорода? Чи воронєжа?
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04.05.2025 14:41 Ответить
Болотный Чмырь, на территорию Украины, в тротиловом эквиваленте, вероятно сбросил уже не одну "хиросиму". Падла конченая!
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04.05.2025 14:46 Ответить
Тварі.
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04.05.2025 14:51 Ответить
 
 