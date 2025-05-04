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Руины вместо города: кадры разрушенного Торецка в Донецкой области от 101 бригады. ВИДЕО
Операторы 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ опубликовали жуткие кадры из прифронтового Торецка. На видео - то, что осталось от некогда 35-тысячного города в Донецкой области.
Разрушенные здания, выжженные улицы, отсутствие гражданской инфраструктуры - все это результат так называемого "освобождения", которое несет российский агрессор, сообщает Цензор.НЕТ.
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Яка на румовищах сходить журба...
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