Руины вместо города: кадры разрушенного Торецка в Донецкой области от 101 бригады. ВИДЕО

Операторы 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ опубликовали жуткие кадры из прифронтового Торецка. На видео - то, что осталось от некогда 35-тысячного города в Донецкой области.

Разрушенные здания, выжженные улицы, отсутствие гражданской инфраструктуры - все это результат так называемого "освобождения", которое несет российский агрессор, сообщает Цензор.НЕТ.

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