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Нацгвардейцы остановили вражеский штурм еще до линии нашей обороны на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении боевые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Российские штурмовые группы пытаются продвигаться небольшими подразделениями - по одному или два человека - надеясь закрепиться на украинских позициях.

Однако наши операторы беспилотных летательных аппаратов держат ситуацию под полным контролем. Благодаря круглосуточной работе разведки и ударных FPV-дронов, все вражеские попытки заканчиваются провалом. Очередная группа противника, которая двигалась к украинским позициям, была обнаружена и уничтожена. Дронами нанесены точные удары, в результате которых противник понес потери и был остановлен еще до линии нашей обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19350) ликвидация (3581) Национальная гвардия (2130)


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Кожен день йде злив территорії України, а у цієї копіпастерши ворог все намагається і постійно зупинений...
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04.05.2025 13:15 Ответить
ніяк не вгодиш цим що заходять на цензор під юніон джеком і не українськими ніками
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04.05.2025 13:19 Ответить
дуже гарно..
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04.05.2025 13:16 Ответить
СПАРТАН - чудово!!!
А болотники... Выпил и упал - вот и весь сказ...
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04.05.2025 14:10 Ответить
 
 