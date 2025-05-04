Нацгвардійці зупинили ворожий штурм ще до лінії нашої оборони на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бойові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Російські штурмові групи намагаються просуватися невеликими підрозділами — по одному чи двоє осіб — сподіваючись закріпитися на українських позиціях.

Проте наші оператори безпілотних літальних апаратів тримають ситуацію під повним контролем. Завдяки цілодобовій роботі розвідки та ударних FPV-дронів, усі ворожі спроби закінчуються провалом. Чергову групу противника, що рухалась до українських позицій, було виявлено та знищено. Дронами завдано точних ударів, внаслідок яких противник зазнав втрат і був зупинений ще до лінії нашої оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер точним пострілом у голову ліквідував російського загарбника на Донеччині. ВIДЕО