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Нацгвардійці зупинили ворожий штурм ще до лінії нашої оборони на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бойові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Російські штурмові групи намагаються просуватися невеликими підрозділами — по одному чи двоє осіб — сподіваючись закріпитися на українських позиціях.

Проте наші оператори безпілотних літальних апаратів тримають ситуацію під повним контролем. Завдяки цілодобовій роботі розвідки та ударних FPV-дронів, усі ворожі спроби закінчуються провалом. Чергову групу противника, що рухалась до українських позицій, було виявлено та знищено. Дронами завдано точних ударів, внаслідок яких противник зазнав втрат і був зупинений ще до лінії нашої оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Національна гвардія (1541)


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Кожен день йде злив территорії України, а у цієї копіпастерши ворог все намагається і постійно зупинений...
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04.05.2025 13:15 Відповісти
ніяк не вгодиш цим що заходять на цензор під юніон джеком і не українськими ніками
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04.05.2025 13:19 Відповісти
дуже гарно..
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04.05.2025 13:16 Відповісти
СПАРТАН - чудово!!!
А болотники... Выпил и упал - вот и весь сказ...
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04.05.2025 14:10 Відповісти
 
 