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Український снайпер точним пострілом у голову ліквідував російського загарбника на Донеччині. ВIДЕО

Поблизу Верхньокам'янського на Донеччині український снайпер точним пострілом у голову ліквідував російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Прикордонники знищили транспорт, камеру відеоспостереження та позицію автоматичного гранатомета росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Донецька область (8546)


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Топ коментарі
+9
Пораскинул мозгами,так сказать👍
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04.05.2025 11:46
+9
Гарно! - щоб шкуру не портити
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04.05.2025 11:48
+7
реакція у русскоязичного класна, впав швидко, лежить як живий.
якщо куля вирвала йому язик то таке ставлення до русского язика мені подобається і дуже.
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04.05.2025 11:50
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Пабольше рузгіх, хароших і разних!
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04.05.2025 11:43 Відповісти
Хороших и грязных
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04.05.2025 13:13 Відповісти
Пораскинул мозгами,так сказать👍
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04.05.2025 11:46 Відповісти
Нє ходіл би ти ваньок во солдати ...
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04.05.2025 12:19 Відповісти
Захисники України щоденно виправляють наслідки дій=бездіяльності, групи привладних осіб, з 2019 року!
Криваві наслідки для України, ТОТАЛЬНОЇ бездіяльності, групи осіб з Урядового кварталу, в Парламентсько-президентській країні!
Це разумкова+стефанчука+ зеленського+гончарука+шмигаля з ДЕСЯТКАМИ «сірих» держсекретарів з КМУ + ЦОВВ!!
і це усе, під тотальним контролем помічників ригоАНАЛІВ та Оманських смотрящих від фсб!
Підтвердження цього, оті істоти на посадах в ГПУ і їх НЕВИКОНАННЯ функціональних обов'язків за командами з ОПУ від татарова гетьманцева єрмака та їх, 6-9 менегерів «ПОТУЖНИХ»!!
Сирійці, з таким лайном, швидко, дієво і ЕФКТИВНО, провели ОЧИСНІ ЗАХОДИ, хто з них, не встиг утікати, на московію!
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04.05.2025 11:47 Відповісти
Гарно! - щоб шкуру не портити
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04.05.2025 11:48 Відповісти
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04.05.2025 13:14 Відповісти
реакція у русскоязичного класна, впав швидко, лежить як живий.
якщо куля вирвала йому язик то таке ставлення до русского язика мені подобається і дуже.
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04.05.2025 11:50 Відповісти
Дистанційне провітрювання залишків сірої маси😆
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Підсвічував снайперу кокардою
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Мы наблюдали экстренное закрытие ипотечного кредита,благодаря Сбербанку снайперу ВСУ. Он,как Дед Мороз,принес радость в семью оккупанта.
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04.05.2025 12:26 Відповісти
Так бывает, когда сидишь на берегу Янцзы и ждёшь дрон...
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04.05.2025 12:32 Відповісти
вправив мозги
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04.05.2025 12:35 Відповісти
Ловко
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04.05.2025 12:46 Відповісти
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04.05.2025 12:45 Відповісти
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04.05.2025 13:00 Відповісти
Якийсь підріот був, кокарду носив.
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04.05.2025 13:14 Відповісти
Чудова співпраця пілота дрона та снайпера.
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04.05.2025 13:31 Відповісти
 
 