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Український снайпер точним пострілом у голову ліквідував російського загарбника на Донеччині. ВIДЕО
Поблизу Верхньокам'янського на Донеччині український снайпер точним пострілом у голову ліквідував російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+9 Elen #603665
показати весь коментар04.05.2025 11:46
+9 Валентин Коваль #587289
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+7 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар04.05.2025 11:50
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Криваві наслідки для України, ТОТАЛЬНОЇ бездіяльності, групи осіб з Урядового кварталу, в Парламентсько-президентській країні!
Це разумкова+стефанчука+ зеленського+гончарука+шмигаля з ДЕСЯТКАМИ «сірих» держсекретарів з КМУ + ЦОВВ!!
і це усе, під тотальним контролем помічників ригоАНАЛІВ та Оманських смотрящих від фсб!
Підтвердження цього, оті істоти на посадах в ГПУ і їх НЕВИКОНАННЯ функціональних обов'язків за командами з ОПУ від татарова гетьманцева єрмака та їх, 6-9 менегерів «ПОТУЖНИХ»!!
Сирійці, з таким лайном, швидко, дієво і ЕФКТИВНО, провели ОЧИСНІ ЗАХОДИ, хто з них, не встиг утікати, на московію!
якщо куля вирвала йому язик то таке ставлення до русского язика мені подобається і дуже.
Сбербанкуснайперу ВСУ. Он,как Дед Мороз,принес радость в семью оккупанта.