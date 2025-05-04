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Украинский снайпер точным выстрелом в голову ликвидировал российского захватчика в Донецкой области. ВИДЕО

Вблизи Верхнекаменского в Донецкой области украинский снайпер точным выстрелом в голову ликвидировал российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Пограничники уничтожили транспорт, камеру видеонаблюдения и позицию автоматического гранатомета россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) Донецкая область (9734)


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Топ комментарии
+11
Пораскинул мозгами,так сказать👍
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04.05.2025 11:46
+9
Гарно! - щоб шкуру не портити
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04.05.2025 11:48
+7
Пабольше рузгіх, хароших і разних!
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04.05.2025 11:43
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Пабольше рузгіх, хароших і разних!
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04.05.2025 11:43 Ответить
Хороших и грязных
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04.05.2025 13:13 Ответить
Пораскинул мозгами,так сказать👍
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04.05.2025 11:46 Ответить
Нє ходіл би ти ваньок во солдати ...
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04.05.2025 12:19 Ответить
Захисники України щоденно виправляють наслідки дій=бездіяльності, групи привладних осіб, з 2019 року!
Криваві наслідки для України, ТОТАЛЬНОЇ бездіяльності, групи осіб з Урядового кварталу, в Парламентсько-президентській країні!
Це разумкова+стефанчука+ зеленського+гончарука+шмигаля з ДЕСЯТКАМИ «сірих» держсекретарів з КМУ + ЦОВВ!!
і це усе, під тотальним контролем помічників ригоАНАЛІВ та Оманських смотрящих від фсб!
Підтвердження цього, оті істоти на посадах в ГПУ і їх НЕВИКОНАННЯ функціональних обов'язків за командами з ОПУ від татарова гетьманцева єрмака та їх, 6-9 менегерів «ПОТУЖНИХ»!!
Сирійці, з таким лайном, швидко, дієво і ЕФКТИВНО, провели ОЧИСНІ ЗАХОДИ, хто з них, не встиг утікати, на московію!
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04.05.2025 11:47 Ответить
Гарно! - щоб шкуру не портити
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04.05.2025 11:48 Ответить
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04.05.2025 13:14 Ответить
реакція у русскоязичного класна, впав швидко, лежить як живий.
якщо куля вирвала йому язик то таке ставлення до русского язика мені подобається і дуже.
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04.05.2025 11:50 Ответить
Дистанційне провітрювання залишків сірої маси😆
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04.05.2025 12:05 Ответить
Підсвічував снайперу кокардою
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04.05.2025 12:05 Ответить
Мы наблюдали экстренное закрытие ипотечного кредита,благодаря Сбербанку снайперу ВСУ. Он,как Дед Мороз,принес радость в семью оккупанта.
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04.05.2025 12:26 Ответить
Так бывает, когда сидишь на берегу Янцзы и ждёшь дрон...
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04.05.2025 12:32 Ответить
вправив мозги
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04.05.2025 12:35 Ответить
Ловко
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04.05.2025 12:46 Ответить
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04.05.2025 12:45 Ответить
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04.05.2025 13:00 Ответить
Якийсь підріот був, кокарду носив.
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04.05.2025 13:14 Ответить
Чудова співпраця пілота дрона та снайпера.
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04.05.2025 13:31 Ответить
🎯
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04.05.2025 14:10 Ответить
 
 