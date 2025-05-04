4 401 19
Украинский снайпер точным выстрелом в голову ликвидировал российского захватчика в Донецкой области. ВИДЕО
Вблизи Верхнекаменского в Донецкой области украинский снайпер точным выстрелом в голову ликвидировал российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+11 Elen #603665
показать весь комментарий04.05.2025 11:46
+9 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.05.2025 11:48
+7 Алекс Скела
показать весь комментарий04.05.2025 11:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Криваві наслідки для України, ТОТАЛЬНОЇ бездіяльності, групи осіб з Урядового кварталу, в Парламентсько-президентській країні!
Це разумкова+стефанчука+ зеленського+гончарука+шмигаля з ДЕСЯТКАМИ «сірих» держсекретарів з КМУ + ЦОВВ!!
і це усе, під тотальним контролем помічників ригоАНАЛІВ та Оманських смотрящих від фсб!
Підтвердження цього, оті істоти на посадах в ГПУ і їх НЕВИКОНАННЯ функціональних обов'язків за командами з ОПУ від татарова гетьманцева єрмака та їх, 6-9 менегерів «ПОТУЖНИХ»!!
Сирійці, з таким лайном, швидко, дієво і ЕФКТИВНО, провели ОЧИСНІ ЗАХОДИ, хто з них, не встиг утікати, на московію!
якщо куля вирвала йому язик то таке ставлення до русского язика мені подобається і дуже.
Сбербанкуснайперу ВСУ. Он,как Дед Мороз,принес радость в семью оккупанта.