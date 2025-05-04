Пограничники уничтожили транспорт, камеру видеонаблюдения и позицию автоматического гранатомета россиян. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники-операторы БпЛА ювелирно уничтожили вражеский транспорт, камеру видеонаблюдения и позицию автоматического гранатомета. Также обнаружили и до основания разнесли три укрытия врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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