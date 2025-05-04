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Пограничники уничтожили транспорт, камеру видеонаблюдения и позицию автоматического гранатомета россиян. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники-операторы БпЛА ювелирно уничтожили вражеский транспорт, камеру видеонаблюдения и позицию автоматического гранатомета. Также обнаружили и до основания разнесли три укрытия врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19350) Госпогранслужба (6463) уничтожение (7001)


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Щоденна, кропітка робота, Захисників України! Дякуємо нашим Захисникам та їх Родинам! Смерть московітам!
Слава Україні!
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04.05.2025 11:07 Ответить
Кордон - НАШ! ДПСУ - НАША!!!!
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04.05.2025 12:41 Ответить
 
 