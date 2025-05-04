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Прикордонники знищили транспорт, камеру відеоспостереження та позицію автоматичного гранатомета росіян. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники-оператори БпЛА ювелірно знищили ворожий транспорт, камеру відеоспостереження та позицію автоматичного гранатомета. Також виявили і вщент рознесли три укриття ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

армія рф (17502) Держприкордонслужба ДПСУ (6018) знищення (7313)


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04.05.2025 11:07 Відповісти
 
 