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"Гострі Картузи" уразили російських загарбників, які переміщували паливну каністру до своїх позицій. ВIДЕО
Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України уразили групу російських окупантів, які переміщували паливну каністру до своїх позицій.
Подія відбулася на одній з ділянок фронту, де українські сили здійснюють постійний повітряний моніторинг. Противник рухався дорогою, яка перебуває під спостереженням та контролем українських дронів. Влучним ударом українського FPV-дрона було знищено як живу силу ворога, так і боєзапаси, які вони транспортували, повідомляє Цензор.НЕТ.
Результатом операції стала ліквідація кількох окупантів та повне знищення пального, що могло бути використане для забезпечення ворожих штурмових дій.
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