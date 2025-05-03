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"Гострі Картузи" уразили російських загарбників, які переміщували паливну каністру до своїх позицій. ВIДЕО

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України уразили групу російських окупантів, які переміщували паливну каністру до своїх позицій.

Подія відбулася на одній з ділянок фронту, де українські сили здійснюють постійний повітряний моніторинг. Противник рухався дорогою, яка перебуває під спостереженням та контролем українських дронів. Влучним ударом українського FPV-дрона було знищено як живу силу ворога, так і боєзапаси, які вони транспортували, повідомляє Цензор.НЕТ.

Результатом операції стала ліквідація кількох окупантів та повне знищення пального, що могло бути використане для забезпечення ворожих штурмових дій.

Дивіться: Сили оборони знищили російську гаубицю, засіб РЕБ "Поле-21", комплекс радіоелектронної розвідки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Національна гвардія (1540)


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Топ коментарі
+5
Всем долгия годы 😁
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03.05.2025 16:05
+5
Бог у поміч, хлопчики
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03.05.2025 16:11
+5
Хоч погрілися наостанок...
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03.05.2025 16:15
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Всем долгия годы 😁
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03.05.2025 16:05 Відповісти
Бог у поміч, хлопчики
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03.05.2025 16:11 Відповісти
Хоч погрілися наостанок...
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03.05.2025 16:15 Відповісти
Шашлик готовий із кацапів ,
та ще й з коринкою
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03.05.2025 16:24 Відповісти
Трохи не ті майські шашлики, на які Невтікач запрошував ...
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03.05.2025 16:26 Відповісти
Смачно палають свинособаки..
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03.05.2025 17:09 Відповісти
А під Рамштайн ще й весело палають
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03.05.2025 18:08 Відповісти
Весела метушня!
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03.05.2025 17:37 Відповісти
Тушить кацапскую форму-дело утомительное и безперспективное.
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03.05.2025 17:42 Відповісти
" Омега" проти "ятєй" - картузом по горлянці і донакабздону...
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03.05.2025 17:55 Відповісти
А коли ці кацапята контракт підписували, вони думали, що стануть курками-гриль?
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03.05.2025 18:01 Відповісти
кацап і думає-це оксюморон
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03.05.2025 18:09 Відповісти
 
 