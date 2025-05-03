"Гострі Картузи" поразили российских захватчиков, которые перемещали топливную канистру к своим позициям. ВИДЕО
Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поразили группу российских оккупантов, которые перемещали топливную канистру к своим позициям.
Событие произошло на одном из участков фронта, где украинские силы осуществляют постоянный воздушный мониторинг. Противник двигался по дороге, которая находится под наблюдением и контролем украинских дронов. Метким ударом украинского FPV-дрона было уничтожено как живую силу врага, так и боеприпасы, которые они транспортировали, сообщает Цензор.НЕТ.
Результатом операции стала ликвидация нескольких оккупантов и полное уничтожение горючего, которое могло быть использовано для обеспечения вражеских штурмовых действий.
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