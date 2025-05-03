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"Гострі Картузи" поразили российских захватчиков, которые перемещали топливную канистру к своим позициям. ВИДЕО

Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поразили группу российских оккупантов, которые перемещали топливную канистру к своим позициям.

Событие произошло на одном из участков фронта, где украинские силы осуществляют постоянный воздушный мониторинг. Противник двигался по дороге, которая находится под наблюдением и контролем украинских дронов. Метким ударом украинского FPV-дрона было уничтожено как живую силу врага, так и боеприпасы, которые они транспортировали, сообщает Цензор.НЕТ.

Результатом операции стала ликвидация нескольких оккупантов и полное уничтожение горючего, которое могло быть использовано для обеспечения вражеских штурмовых действий.

Смотрите: Силы обороны уничтожили российскую гаубицу, средство РЭБ "Поле-21", комплекс радиоэлектронной разведки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3575) Национальная гвардия (2129)


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Всем долгия годы 😁
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03.05.2025 16:05 Ответить
Бог у поміч, хлопчики
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03.05.2025 16:11 Ответить
Хоч погрілися наостанок...
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03.05.2025 16:15 Ответить
Шашлик готовий із кацапів ,
та ще й з коринкою
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03.05.2025 16:24 Ответить
Трохи не ті майські шашлики, на які Невтікач запрошував ...
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03.05.2025 16:26 Ответить
Смачно палають свинособаки..
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03.05.2025 17:09 Ответить
 
 