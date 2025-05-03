Силы обороны уничтожили российскую гаубицу, средство РЭБ "Поле-21", комплекс радиоэлектронной разведки. ВИДЕО
Операторы 426 отдельного батальона беспилотных систем Военно-Морских Сил ВСУ продолжают результативную работу на южном направлении.
По последним данным, удалось уничтожить: российскую гаубицу, средство РЭБ "Поле-21", комплекс радиоэлектронной разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
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Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий03.05.2025 15:54 Ответить Мне нравится 0
Amber
показать весь комментарий03.05.2025 16:32 Ответить Мне нравится 0
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