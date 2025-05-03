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Силы обороны уничтожили российскую гаубицу, средство РЭБ "Поле-21", комплекс радиоэлектронной разведки. ВИДЕО

Операторы 426 отдельного батальона беспилотных систем Военно-Морских Сил ВСУ продолжают результативную работу на южном направлении.

По последним данным, удалось уничтожить: российскую гаубицу, средство РЭБ "Поле-21", комплекс радиоэлектронной разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19350) ВМС (1471) ликвидация (3575)


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Це мабуть курщина, чи біля рильську. Майже непокоцані споруди...
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03.05.2025 15:54 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.05.2025 16:32 Ответить
 
 