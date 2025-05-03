Су-27 наносит точный удар GBU-62 по передовому пункту управления врага на Харьковщине. ВИДЕО

Украинская авиация продолжает действовать эффективно на всех направлениях. На Харьковщине истребитель Су-27 нанес прицельный удар управляемой авиабомбой GBU-62 по передовому пункту управления противника, уничтожив его вместе с присутствующими штурмовыми группами.

Наши разведчики более суток наблюдали активность оккупантов в здании - враг системно заносил боеприпасы и оборудование. После того, как в помещение зашла еще одна штурмовая группа, было принято решение об уничтожении цели, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для поддержки атак в регионе противник активизирует авиацию - на отдельных участках фронта зафиксировано до шести самолетов, которые осуществляют удары неуправляемыми авиабомбами.

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