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Су-27 наносит точный удар GBU-62 по передовому пункту управления врага на Харьковщине. ВИДЕО
Украинская авиация продолжает действовать эффективно на всех направлениях. На Харьковщине истребитель Су-27 нанес прицельный удар управляемой авиабомбой GBU-62 по передовому пункту управления противника, уничтожив его вместе с присутствующими штурмовыми группами.
Наши разведчики более суток наблюдали активность оккупантов в здании - враг системно заносил боеприпасы и оборудование. После того, как в помещение зашла еще одна штурмовая группа, было принято решение об уничтожении цели, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что для поддержки атак в регионе противник активизирует авиацию - на отдельных участках фронта зафиксировано до шести самолетов, которые осуществляют удары неуправляемыми авиабомбами.
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Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)