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Су-27 наносит точный удар GBU-62 по передовому пункту управления врага на Харьковщине. ВИДЕО

Украинская авиация продолжает действовать эффективно на всех направлениях. На Харьковщине истребитель Су-27 нанес прицельный удар управляемой авиабомбой GBU-62 по передовому пункту управления противника, уничтожив его вместе с присутствующими штурмовыми группами.

Наши разведчики более суток наблюдали активность оккупантов в здании - враг системно заносил боеприпасы и оборудование. После того, как в помещение зашла еще одна штурмовая группа, было принято решение об уничтожении цели, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для поддержки атак в регионе противник активизирует авиацию - на отдельных участках фронта зафиксировано до шести самолетов, которые осуществляют удары неуправляемыми авиабомбами.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует вражескую ББМ вместе с российскими пехотинцами на броне на Купянском направлении. ВИДЕО

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авиация (2830) армия РФ (19340) уничтожение (6995)


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Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)
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03.05.2025 13:38 Ответить
!!!!
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03.05.2025 14:02 Ответить
 
 