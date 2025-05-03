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Дрон-камикадзе атакует вражескую ББМ вместе с российскими пехотинцами на броне на Купянском направлении. ВИДЕО
Пограничники ударных дронов РУБпАК "Феникс" на Купянском направлении нанесли удары по врагу, логистическим маршрутам и атаковали россиян в местах скопления.
Воины уничтожили ББМ вместе с вражеской пехотой, укрытие, автомобиль, информирует Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий03.05.2025 13:18 Ответить Мне нравится 1
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий03.05.2025 13:22 Ответить Мне нравится 3
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.05.2025 13:25 Ответить Мне нравится 1
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