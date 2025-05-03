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Дрон-камикадзе атакует вражескую ББМ вместе с российскими пехотинцами на броне на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники ударных дронов РУБпАК "Феникс" на Купянском направлении нанесли удары по врагу, логистическим маршрутам и атаковали россиян в местах скопления.

Воины уничтожили ББМ вместе с вражеской пехотой, укрытие, автомобиль, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы аэромобильной бригады уничтожили 2 САУ "Нона", танк и пушку россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) Госпогранслужба (6461) уничтожение (6995)


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03.05.2025 13:18 Ответить
дякуємо
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03.05.2025 13:22 Ответить
Фенікс - бойовий птах України! Лютий птах!
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03.05.2025 13:25 Ответить
 
 