Дрон-камикадзе атакует вражескую ББМ вместе с российскими пехотинцами на броне на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники ударных дронов РУБпАК "Феникс" на Купянском направлении нанесли удары по врагу, логистическим маршрутам и атаковали россиян в местах скопления.

Воины уничтожили ББМ вместе с вражеской пехотой, укрытие, автомобиль, информирует Цензор.НЕТ.

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