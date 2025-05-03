Бойцы аэромобильной бригады уничтожили 2 САУ "Нона", танк и пушку россиян на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении ударные дроны бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили 2 САУ "Нона", танк и пушку россиян.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.
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Як ниють z-воєнкоми, літакопад стався неподалік Новоросійська. До слова, екіпаж діставали сухогрузи.