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Бойцы аэромобильной бригады уничтожили 2 САУ "Нона", танк и пушку россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении ударные дроны бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили 2 САУ "Нона", танк и пушку россиян.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19340) уничтожение (6995) 46 отдельная аеромобильная бригада (3)


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Як ниють z-воєнкоми, літакопад стався неподалік Новоросійська. До слова, екіпаж діставали сухогрузи.
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03.05.2025 11:37 Ответить
По другим источникам - СУ-24.
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03.05.2025 12:08 Ответить
z-воєнкоми ниють Су30
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03.05.2025 12:09 Ответить
З дронами - справжні аеромобільні!) Дяка 46-ій Окремій!
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03.05.2025 12:30 Ответить
 
 