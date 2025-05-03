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Бійці аеромобільної бригади знищили 2 САУ "Нона", танк і гармату росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку ударні дрони бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади знищили 2 САУ "Нона", танк і гармату росіян.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни Інгулецької бригади атакували групу російських штурмовиків ще до того, як вони потрапили на наші позиції. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) 46 окрема аеромобільна бригада (2)


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Як ниють z-воєнкоми, літакопад стався неподалік Новоросійська. До слова, екіпаж діставали сухогрузи.
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03.05.2025 11:37 Відповісти
По другим источникам - СУ-24.
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03.05.2025 12:08 Відповісти
z-воєнкоми ниють Су30
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03.05.2025 12:09 Відповісти
З дронами - справжні аеромобільні!) Дяка 46-ій Окремій!
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03.05.2025 12:30 Відповісти
 
 