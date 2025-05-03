Бійці аеромобільної бригади знищили 2 САУ "Нона", танк і гармату росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку ударні дрони бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади знищили 2 САУ "Нона", танк і гармату росіян.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як ниють z-воєнкоми, літакопад стався неподалік Новоросійська. До слова, екіпаж діставали сухогрузи.