УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7960 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 384 8

Воїни Інгулецької бригади атакували групу російських штурмовиків ще до того, як вони потрапили на наші позиції. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля.

Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог кидає піхоту хвиля за хвилею, намагаючись до 9 травня потішити свого диктатора. Їм не шкода нікого — женуть людей як м’ясо. Але штурми захлинаються ще до того, як доходять до позицій. Їхня "перемога" закінчується в полі, серед вирв і уламків", - додали бійці.

Дивіться: Сили оборони знищили вантажівку, БТР, танк, легковик з особовим складом, також здетонував склад БК росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958) 60 ОМБр (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мьясной день побєдобєсія
показати весь коментар
03.05.2025 10:11 Відповісти
2 млн. дронів потрібно. Як би зелені не піздили, вже би русні не було
показати весь коментар
03.05.2025 10:16 Відповісти
А ти скільки дронів придбав для ЗСУ?
показати весь коментар
03.05.2025 12:37 Відповісти
!!!
показати весь коментар
03.05.2025 10:18 Відповісти
Профі! Тут без варіантів для кацапні
показати весь коментар
03.05.2025 10:30 Відповісти
А це не ті дрони, на які Стерненко збирає?
показати весь коментар
03.05.2025 11:58 Відповісти
Ні, це ті, які ти купив.
показати весь коментар
03.05.2025 12:38 Відповісти
Чому вони стільки барахла на собі тягають? Віслючка з'їли?
показати весь коментар
03.05.2025 12:19 Відповісти
 
 