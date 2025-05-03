Воїни Інгулецької бригади атакували групу російських штурмовиків ще до того, як вони потрапили на наші позиції. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля.

Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог кидає піхоту хвиля за хвилею, намагаючись до 9 травня потішити свого диктатора. Їм не шкода нікого — женуть людей як м’ясо. Але штурми захлинаються ще до того, як доходять до позицій. Їхня "перемога" закінчується в полі, серед вирв і уламків", - додали бійці.

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