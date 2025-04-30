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Сили оборони знищили вантажівку, БТР, танк, легковик з особовим складом, також здетонував склад БК росіян. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту бійці 3-ої окремої штурмової бригади провели серію результативних ударів по ворожих цілях за допомогою FPV-дронів.

На відео, опублікованому підрозділом, зафіксовано вибухи боєкомплекту, знищення живої сили противника та техніки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори FPV-дронів "Крила Омега" знищили російську гаубицю Д-20. ВIДЕО

FPV-дрони атакували ворожі позиції, точково уражаючи як піхоту, так і транспорт. У результаті знищено: легковик з особовим складом ворога, кілька "буханок", вантажівку, БТР, танк. Це — результат злагодженої роботи підрозділу "PASKUDA GROUP" з Протитанкового батальйону.

Також дивіться: Бійці Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля: було знищено 7 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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добре..
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30.04.2025 22:15 Відповісти
Трійка, сімка.. Туз!!! Вдачі й надалі Бригаді й АК!!!
І після Перемоги, НАШОЇ Перемоги, на змаганнях дроноводів хтось спробує так влучити у "лінію долі" лівої долоні?
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30.04.2025 22:58 Відповісти
Наші воїни молодці і Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.04.2025 23:02 Відповісти
 
 