Сили оборони знищили вантажівку, БТР, танк, легковик з особовим складом, також здетонував склад БК росіян. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту бійці 3-ої окремої штурмової бригади провели серію результативних ударів по ворожих цілях за допомогою FPV-дронів.
На відео, опублікованому підрозділом, зафіксовано вибухи боєкомплекту, знищення живої сили противника та техніки, повідомляє Цензор.НЕТ.
FPV-дрони атакували ворожі позиції, точково уражаючи як піхоту, так і транспорт. У результаті знищено: легковик з особовим складом ворога, кілька "буханок", вантажівку, БТР, танк. Це — результат злагодженої роботи підрозділу "PASKUDA GROUP" з Протитанкового батальйону.
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І після Перемоги, НАШОЇ Перемоги, на змаганнях дроноводів хтось спробує так влучити у "лінію долі" лівої долоні?