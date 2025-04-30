Сили оборони знищили вантажівку, БТР, танк, легковик з особовим складом, також здетонував склад БК росіян. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту бійці 3-ої окремої штурмової бригади провели серію результативних ударів по ворожих цілях за допомогою FPV-дронів.

На відео, опублікованому підрозділом, зафіксовано вибухи боєкомплекту, знищення живої сили противника та техніки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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FPV-дрони атакували ворожі позиції, точково уражаючи як піхоту, так і транспорт. У результаті знищено: легковик з особовим складом ворога, кілька "буханок", вантажівку, БТР, танк. Це — результат злагодженої роботи підрозділу "PASKUDA GROUP" з Протитанкового батальйону.

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