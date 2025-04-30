Оператори FPV-дронів "Крила Омега" знищили російську гаубицю Д-20. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів Окремого загону "Крила Омеги" продовжують завдавати точкових ударів по техніці окупантів. Цього разу влучним ударом було знищено радянську гаубицю Д-20, яку противник використовував для обстрілів позицій Сил оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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