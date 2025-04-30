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Операторы FPV-дронов "Крила Омеги" уничтожили российскую гаубицу Д-20. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" продолжают наносить точечные удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом была уничтожена советская гаубица Д-20, которую противник использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980)


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