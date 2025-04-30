Операторы FPV-дронов "Крила Омеги" уничтожили российскую гаубицу Д-20. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" продолжают наносить точечные удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом была уничтожена советская гаубица Д-20, которую противник использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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