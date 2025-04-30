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Бійці Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля: було знищено 7 окупантів. ВIДЕО

Бійці роти розвідки 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля: було знищено сімох окупантів.

Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український дрон-камікадзе атакує російського загарбника, який намагався спіймати безпілотник. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949) 60 ОМБр (29)


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Суцільна краса і духовноскрєпіє. Авторам відео велика подяка.
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30.04.2025 21:21 Відповісти
Двіжуха!
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30.04.2025 21:25 Відповісти
Коли я бачу таке, вірю тому нашому пілоту дронів, який каже, що знищив десь коло 300 шт. йухлівських недолюдків. Не за один місяць, звичайно. Він навіть точно не знає скільки, бо не вів ніякого обліку.
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30.04.2025 21:33 Відповісти
Слава вам, героические украинские воины, вы лучшие в мире!
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30.04.2025 22:13 Відповісти
Дивлюсь на кацапську кров і душа співає.
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30.04.2025 22:16 Відповісти
 
 