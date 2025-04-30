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Бійці Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля: було знищено 7 окупантів. ВIДЕО
Бійці роти розвідки 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади атакували групу російських солдатів серед поля: було знищено сімох окупантів.
Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар30.04.2025 21:21 Відповісти Мені подобається 9
Дмитрий Питалов #420485
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