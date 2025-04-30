Бойцы Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат посреди поля: было уничтожено 7 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы роты разведки 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат среди поля: были уничтожены семь оккупантов.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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