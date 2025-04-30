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Бойцы Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат посреди поля: было уничтожено 7 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы роты разведки 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат среди поля: были уничтожены семь оккупантов.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий30.04.2025 21:21 Ответить Мне нравится 7
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий30.04.2025 21:25 Ответить Мне нравится 2
Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий30.04.2025 21:33 Ответить Мне нравится 1
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