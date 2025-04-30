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Бойцы Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат посреди поля: было уничтожено 7 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы роты разведки 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат среди поля: были уничтожены семь оккупантов.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19318) ликвидация (3567) 60 ОМБр (29)


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Суцільна краса і духовноскрєпіє. Авторам відео велика подяка.
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30.04.2025 21:21 Ответить
Двіжуха!
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30.04.2025 21:25 Ответить
Коли я бачу таке, вірю тому нашому пілоту дронів, який каже, що знищив десь коло 300 шт. йухлівських недолюдків. Не за один місяць, звичайно. Він навіть точно не знає скільки, бо не вів ніякого обліку.
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30.04.2025 21:33 Ответить
 
 