Український дрон-камікадзе атакує російського загарбника, який намагався спіймати безпілотник. ВIДЕО
Український дрон-камікадзе ліквідував російського загарбника, що самотньо йшов полем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українського безпілотника опублікований у соцмережах
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Red_Sky_On
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ирина ира #418568
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