УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10311 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
924 7

Український дрон-камікадзе атакує російського загарбника, який намагався спіймати безпілотник. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе ліквідував російського загарбника, що самотньо йшов полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українського безпілотника опублікований у соцмережах

Також дивіться: Оператори FPV-дронів "Крила Омега" знищили російську гаубицю Д-20. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спіймав, але є нюанс....
показати весь коментар
30.04.2025 20:21 Відповісти
заклинатель FPV-дронів ..... факір був п'яний і фокус не вдався
показати весь коментар
30.04.2025 20:31 Відповісти
дебіл 🤣
показати весь коментар
30.04.2025 20:46 Відповісти
премію Дарвіна йому!
показати весь коментар
30.04.2025 20:52 Відповісти
не факт, що заслужив, її дають, якщо не встигло розмножитись або внаслідок своєї дурості втратило таку можливість.
показати весь коментар
30.04.2025 21:12 Відповісти
Орк "думал" что он умный и хитрый, но оператор дрона оказался умнее, и просто воспользовался его "хитростью" что бы спокойно подлететь поближе. К слову, мне больше нравится когда бьют в ноги или жопу, так хотя бы у них есть время лежа в агонии на поразмышлять, а стоило ли оно того...
показати весь коментар
30.04.2025 20:57 Відповісти
та не гикай. Кажи, спіймав чи ні? (с)
показати весь коментар
30.04.2025 21:17 Відповісти
 
 