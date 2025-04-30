Силы обороны уничтожили грузовик, БТР, танк, легковушку с личным составом, также взорвался склад боеприпасов россиян. ВИДЕО

На одном из направлений фронта бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели серию результативных ударов по вражеским целям с помощью FPV-дронов.

На видео, опубликованном подразделением, зафиксированы взрывы боекомплекта, уничтожение живой силы противника и техники, сообщает Цензор.НЕТ.

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FPV-дроны атаковали вражеские позиции, точечно поражая как пехоту, так и транспорт. В результате уничтожено: легковушка с личным составом врага, несколько "буханок", грузовик, БТР, танк. Это - результат слаженной работы подразделения "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона.

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