Силы обороны уничтожили грузовик, БТР, танк, легковушку с личным составом, также взорвался склад боеприпасов россиян. ВИДЕО
На одном из направлений фронта бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели серию результативных ударов по вражеским целям с помощью FPV-дронов.
На видео, опубликованном подразделением, зафиксированы взрывы боекомплекта, уничтожение живой силы противника и техники, сообщает Цензор.НЕТ.
FPV-дроны атаковали вражеские позиции, точечно поражая как пехоту, так и транспорт. В результате уничтожено: легковушка с личным составом врага, несколько "буханок", грузовик, БТР, танк. Это - результат слаженной работы подразделения "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І після Перемоги, НАШОЇ Перемоги, на змаганнях дроноводів хтось спробує так влучити у "лінію долі" лівої долоні?