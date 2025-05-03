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Воины Ингулецкой бригады атаковали группу российских штурмовиков, еще до того как они попали на наши позиции. ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных систем 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат среди поля.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг бросает пехоту волна за волной, пытаясь до 9 мая потешить своего диктатора. Им не жалко никого - гонят людей как мясо. Но штурмы захлебываются еще до того, как доходят до позиций. Их "победа" заканчивается в поле, среди воронки и обломков", - добавили бойцы.

Смотрите: Силы обороны уничтожили грузовик, БТР, танк, легковушку с личным составом, также сдетонировал склад БК россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) 60 ОМБр (30)


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Топ комментарии
+12
2 млн. дронів потрібно. Як би зелені не піздили, вже би русні не було
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03.05.2025 10:16
+9
Мьясной день побєдобєсія
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03.05.2025 10:11
+6
Профі! Тут без варіантів для кацапні
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03.05.2025 10:30
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Мьясной день побєдобєсія
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03.05.2025 10:11 Ответить
2 млн. дронів потрібно. Як би зелені не піздили, вже би русні не було
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03.05.2025 10:16 Ответить
!!!
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03.05.2025 10:18 Ответить
Профі! Тут без варіантів для кацапні
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03.05.2025 10:30 Ответить
А це не ті дрони, на які Стерненко збирає?
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03.05.2025 11:58 Ответить
Чому вони стільки барахла на собі тягають? Віслючка з'їли?
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03.05.2025 12:19 Ответить
Як там, у накабздону - якщо стріляєш, то партер, а якщо біжиш або ховаєшся - ґальорка?
Інгульцям дяка за важку роботу 24/7/365!!!
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03.05.2025 12:41 Ответить
РуССоріз ...
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03.05.2025 15:46 Ответить
КРАСАВЦІ!
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03.05.2025 18:50 Ответить
кацап за хванЁрку заховався добре....
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03.05.2025 18:52 Ответить
 
 