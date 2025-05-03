Воины Ингулецкой бригады атаковали группу российских штурмовиков, еще до того как они попали на наши позиции. ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных систем 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат среди поля.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг бросает пехоту волна за волной, пытаясь до 9 мая потешить своего диктатора. Им не жалко никого - гонят людей как мясо. Но штурмы захлебываются еще до того, как доходят до позиций. Их "победа" заканчивается в поле, среди воронки и обломков", - добавили бойцы.

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