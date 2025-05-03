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Воины Ингулецкой бригады атаковали группу российских штурмовиков, еще до того как они попали на наши позиции. ВИДЕО
Бойцы подразделения беспилотных систем 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали группу российских солдат среди поля.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг бросает пехоту волна за волной, пытаясь до 9 мая потешить своего диктатора. Им не жалко никого - гонят людей как мясо. Но штурмы захлебываются еще до того, как доходят до позиций. Их "победа" заканчивается в поле, среди воронки и обломков", - добавили бойцы.
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+12 Alik Krass
показать весь комментарий03.05.2025 10:16
+9 Bob Fayn
показать весь комментарий03.05.2025 10:11
+6 wadpas
показать весь комментарий03.05.2025 10:30
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Інгульцям дяка за важку роботу 24/7/365!!!