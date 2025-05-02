Минус два вражеских грузовика с орудиями и два БТР-82: боевая работа операторов дронов 41-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов из 41-й ОМБр уничтожили два вражеских грузовика с орудиями и два БТР-82.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Минус четыре цели врага! БпЛА-пилоты 41-й ОМБр уничтожили два бронетранспортера и два грузовика с орудиями. Профессионально, быстро, без шансов для противника", говорится в комментарии к записи.

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