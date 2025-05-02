Дроны 110-й ОМБр уничтожили две БМП с российской пехотой на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении дронари 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили две БМП с российской пехотой.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", сообщает Цензор.НЕТ.

FPV-дронами точно ударили по двум вражеским "коробочкам" и остановили атаку противника. Дронами также отработали по вражеской пехоте, которая пыталась спрятаться в блиндажах.

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