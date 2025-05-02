Дроны 110-й ОМБр уничтожили две БМП с российской пехотой на Новопавловском направлении. ВИДЕО
На Новопавловском направлении дронари 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили две БМП с российской пехотой.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", сообщает Цензор.НЕТ.
FPV-дронами точно ударили по двум вражеским "коробочкам" и остановили атаку противника. Дронами также отработали по вражеской пехоте, которая пыталась спрятаться в блиндажах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
смерть московітам в Україні!
Слава Україні!
.