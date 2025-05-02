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Дроны 110-й ОМБр уничтожили две БМП с российской пехотой на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении дронари 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили две БМП с российской пехотой.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", сообщает Цензор.НЕТ.

FPV-дронами точно ударили по двум вражеским "коробочкам" и остановили атаку противника. Дронами также отработали по вражеской пехоте, которая пыталась спрятаться в блиндажах.

Также смотрите: Украинские дроны за 2 месяца уничтожили более 160 тысяч вражеских целей, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

110 отдельная механизированная бригада (107) война в Украине (4044)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
смерть московітам в Україні!
Слава Україні!
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02.05.2025 00:08 Ответить
Спочатку будуєм окопи, потім приходиться знищувати.
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02.05.2025 00:08 Ответить
бо не вистачає піхоти

.
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02.05.2025 00:24 Ответить
І у першу чергу не вистачає КАБів, ФАБів, ракет малої та середньої радіуса дії. Оцима дрончиками війну не виграти - не ті масштаби та сили удару. гнида може тіки кожного тижня потужно рахувати рюськи удари - 5000, 6000 ....
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02.05.2025 04:00 Ответить
уточнюю : зелена гнида
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02.05.2025 06:10 Ответить
звісно.
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02.05.2025 08:05 Ответить
Смерть кацапам!
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02.05.2025 00:36 Ответить
БМП - вже рідкісна тварюка... От потвор, які з неї тікають, ще забагато...
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02.05.2025 07:31 Ответить
 
 