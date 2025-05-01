Украинские дроны за 2 месяца уничтожили более 160 тысяч вражеских целей, - Сырский. ВИДЕО
За последние два месяца - март и апрель - украинские дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч вражеских целей.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Ежемесячно эффективность украинских беспилотных систем растет, доказывая врагу неоспоримую истину: на украинской земле его не ждали. Спасибо нашим защитникам и защитницам за результативную боевую работу", - написал Сырский.
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