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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Украинские дроны за 2 месяца уничтожили более 160 тысяч вражеских целей, - Сырский. ВИДЕО

За последние два месяца - март и апрель - украинские дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч вражеских целей.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Ежемесячно эффективность украинских беспилотных систем растет, доказывая врагу неоспоримую истину: на украинской земле его не ждали. Спасибо нашим защитникам и защитницам за результативную боевую работу", - написал Сырский.

Смотрите: Уничтожение российского пехотинца между "зубами дракона" на Белгородщине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6986) Александр Сырский (596) дроны (3961)


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Це треба відсвяткувати повітряним парадом 9 числа на червоній площі - прийдуть всі, хто в темі, спонсор гулянь - кабзон.
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01.05.2025 20:18 Ответить
зеля вже все порішав. мир буде у Кремлі на 9 травня.
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01.05.2025 20:43 Ответить
Типовий приклад демагогії. Коли немає стратегії перемоги та й власне перемог, починає якісь частності озвучувать.
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01.05.2025 20:20 Ответить
Можеш називати будь-які цифри. Ніхто ніколи їх не перевірить. Хоча 8 тисяч українських військових в полоні у орків - це реальна цифра вона говорить про те, що ви, пане Творожніков, щось робите не те
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01.05.2025 20:24 Ответить
******** 2.
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01.05.2025 20:32 Ответить
Яка заслуга в цьому Сирського? Такий же баран як і яйцеголовий ексміністро оборони. Впєрьод, впєрьод, в цьому весь Сирський.
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01.05.2025 20:45 Ответить
 
 