Уничтожение российского пехотинца между "зубами дракона" в Белгородской области. ВИДЕО
Украинские дронари ликвидировали российского воина, которого командиры отправили на убой сквозь "зубы дракона" в Белгородской области РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас типичной атакой россиян являются одиночные штурмовики, которые выпрыгивают из техники за много километров от наших позиций и пытаются выиграть в "Игру в кальмара" с нашими дронами. Как видим, насыщенность фронта дронами довольно высокая, и шансы на успех у таких штурмов минимальны", - говорят операторы дронов подразделения ударных БпЛА "Черный лебедь" 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
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