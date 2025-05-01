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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Уничтожение российского пехотинца между "зубами дракона" в Белгородской области. ВИДЕО

Украинские дронари ликвидировали российского воина, которого командиры отправили на убой сквозь "зубы дракона" в Белгородской области РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас типичной атакой россиян являются одиночные штурмовики, которые выпрыгивают из техники за много километров от наших позиций и пытаются выиграть в "Игру в кальмара" с нашими дронами. Как видим, насыщенность фронта дронами довольно высокая, и шансы на успех у таких штурмов минимальны", - говорят операторы дронов подразделения ударных БпЛА "Черный лебедь" 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

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Автор: 

война (1379) дроны (3955) Белгород (452)


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Топ комментарии
+4
Возможно запрещено тянуть домой заряженный бомбер - во избежание неприятностей. А других целей не было.
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01.05.2025 18:48
+4
Якщо попав на зуби дракона - вихід тільки один, через "очко" пуйла
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01.05.2025 18:50
+2
Кацапи, валіть на×уй за Урал, Білгород - не бутерброд.
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01.05.2025 18:52
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притворяшка
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01.05.2025 18:43 Ответить
наші пілоти - гуманісти. Я не жартую. Третій і четвертий скиди - зайві з точки зору помсти цим мразотам....
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01.05.2025 18:43 Ответить
Возможно запрещено тянуть домой заряженный бомбер - во избежание неприятностей. А других целей не было.
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01.05.2025 18:48 Ответить
Якщо попав на зуби дракона - вихід тільки один, через "очко" пуйла
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01.05.2025 18:50 Ответить
дрон-бомбер, модель "Зубочистка".
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01.05.2025 18:52 Ответить
Кацапи, валіть на×уй за Урал, Білгород - не бутерброд.
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01.05.2025 18:52 Ответить
За Уралом злі тунгуси з якутами...так що тільки в Пекло...
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01.05.2025 19:07 Ответить
страшна війна!
страшна та безжальна...

.
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01.05.2025 18:57 Ответить
Не ми її розпочинали... А то не стархіття коли кацапи ракети та шахеди присилають на цивільні будинки, супермаркети, дронами охотяться за автобусами з людьми та т.і.? Цей підор знав куди йшов, бабла заробити на смертях українців він йшов. Ну для своєї свиноматки може й заробив, щоб вони їй поперек горла стали...
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01.05.2025 19:31 Ответить
Це має назву накормити дракона, но воно ще голодне
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01.05.2025 18:59 Ответить
Дракону на один зуб(
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01.05.2025 19:21 Ответить
Приуныл чутку кацапченок.
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01.05.2025 19:28 Ответить
 
 