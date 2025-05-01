Уничтожение российского пехотинца между "зубами дракона" в Белгородской области. ВИДЕО

Украинские дронари ликвидировали российского воина, которого командиры отправили на убой сквозь "зубы дракона" в Белгородской области РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас типичной атакой россиян являются одиночные штурмовики, которые выпрыгивают из техники за много километров от наших позиций и пытаются выиграть в "Игру в кальмара" с нашими дронами. Как видим, насыщенность фронта дронами довольно высокая, и шансы на успех у таких штурмов минимальны", - говорят операторы дронов подразделения ударных БпЛА "Черный лебедь" 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

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