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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Знищення російського піхотинця між "зубами дракона" на Бєлгородщині. ВIДЕО

Українські дронарі ліквідували російського вояку, якого командири відправили на забій крізь "зуби дракона" у Бєлгородській області РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз типовою атакою росіян є поодинокі штурмовики, які вистрибують із техніки за багато кілометрів від наших позицій і намагаються виграти у "Гру в кальмара" з нашими дронами. Як бачимо, насиченість фронту дронами доволі висока, і шанси на успіх у таких штурмів мінімальні", - кажуть оператори дронів підрозділу ударних БпЛА "Чорний лебідь" 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе влучає окупанту в голову. ВIДЕО

Автор: 

війна (1405) дрони (4743) Бєлгород (507)


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Топ коментарі
+5
Возможно запрещено тянуть домой заряженный бомбер - во избежание неприятностей. А других целей не было.
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01.05.2025 18:48
+5
Якщо попав на зуби дракона - вихід тільки один, через "очко" пуйла
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01.05.2025 18:50
+3
Кацапи, валіть на×уй за Урал, Білгород - не бутерброд.
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01.05.2025 18:52
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притворяшка
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01.05.2025 18:43 Відповісти
наші пілоти - гуманісти. Я не жартую. Третій і четвертий скиди - зайві з точки зору помсти цим мразотам....
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01.05.2025 18:43 Відповісти
Возможно запрещено тянуть домой заряженный бомбер - во избежание неприятностей. А других целей не было.
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01.05.2025 18:48 Відповісти
То стажерів тренують.
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01.05.2025 19:46 Відповісти
Якщо попав на зуби дракона - вихід тільки один, через "очко" пуйла
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01.05.2025 18:50 Відповісти
дрон-бомбер, модель "Зубочистка".
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01.05.2025 18:52 Відповісти
Кацапи, валіть на×уй за Урал, Білгород - не бутерброд.
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01.05.2025 18:52 Відповісти
За Уралом злі тунгуси з якутами...так що тільки в Пекло...
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01.05.2025 19:07 Відповісти
страшна війна!
страшна та безжальна...

.
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01.05.2025 18:57 Відповісти
Не ми її розпочинали... А то не стархіття коли кацапи ракети та шахеди присилають на цивільні будинки, супермаркети, дронами охотяться за автобусами з людьми та т.і.? Цей підор знав куди йшов, бабла заробити на смертях українців він йшов. Ну для своєї свиноматки може й заробив, щоб вони їй поперек горла стали...
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01.05.2025 19:31 Відповісти
Це має назву накормити дракона, но воно ще голодне
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01.05.2025 18:59 Відповісти
Дракону на один зуб(
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01.05.2025 19:21 Відповісти
Приуныл чутку кацапченок.
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01.05.2025 19:28 Відповісти
ручкой помахал Кобзону
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01.05.2025 20:00 Відповісти
 
 