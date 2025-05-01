Знищення російського піхотинця між "зубами дракона" на Бєлгородщині. ВIДЕО

Українські дронарі ліквідували російського вояку, якого командири відправили на забій крізь "зуби дракона" у Бєлгородській області РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз типовою атакою росіян є поодинокі штурмовики, які вистрибують із техніки за багато кілометрів від наших позицій і намагаються виграти у "Гру в кальмара" з нашими дронами. Як бачимо, насиченість фронту дронами доволі висока, і шанси на успіх у таких штурмів мінімальні", - кажуть оператори дронів підрозділу ударних БпЛА "Чорний лебідь" 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

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