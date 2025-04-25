Дрон-камікадзе влучає окупанту в голову. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу ударної аеророзвідки Aerobomber_UA 30-ї окремої механізованої бригади влучив окупанту в голову та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Епічний хедшот за долі секунди обриває нікчемне життя російського окупанта. Відео воїнів групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA 30-ї окремої механізованої бригади, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.

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