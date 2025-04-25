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Дрон-камікадзе влучає окупанту в голову. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із підрозділу ударної аеророзвідки Aerobomber_UA 30-ї окремої механізованої бригади влучив окупанту в голову та знищив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Епічний хедшот за долі секунди обриває нікчемне життя російського окупанта. Відео воїнів групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA 30-ї окремої механізованої бригади, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.
Також дивіться: Окупант намагається сховатися від дрона за деревом, навколо якого валяються тіла п’яти його поплічників. ВIДЕО
Топ коментарі
+9 iv ivanooov #600927
показати весь коментар25.04.2025 09:49
+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+4 Urs
показати весь коментар25.04.2025 10:22
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