УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8153 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 487 46

Дрон-камікадзе влучає окупанту в голову. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу ударної аеророзвідки Aerobomber_UA 30-ї окремої механізованої бригади влучив окупанту в голову та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Епічний хедшот за долі секунди обриває нікчемне життя російського окупанта. Відео воїнів групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA 30-ї окремої механізованої бригади, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Окупант намагається сховатися від дрона за деревом, навколо якого валяються тіла п’яти його поплічників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) 30 окрема механізована бригада (155) дрони (4722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
то гільзи
показати весь коментар
25.04.2025 09:49
+5
Добре хоч люди не пострадали .
показати весь коментар
25.04.2025 09:53
+4
сходіть на стрільбіще, там ви зможете побачити як гільзи летять вперед, а кулі при цьому - у бік. Або навпаки. Дивлячись де у вас перед, а де бік.
показати весь коментар
25.04.2025 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось кулі з калаша летять дивно,а от дрон прилетів точно в дупу...
показати весь коментар
25.04.2025 09:43 Відповісти
то гільзи
показати весь коментар
25.04.2025 09:49 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали .
показати весь коментар
25.04.2025 09:53 Відповісти
Кулі летять на десятки метрів вперед? Якась вундервафля,е не "калаш"...
показати весь коментар
25.04.2025 10:11 Відповісти
кулі гільзи...
показати весь коментар
25.04.2025 10:12 Відповісти
сходіть на стрільбіще, там ви зможете побачити як гільзи летять вперед, а кулі при цьому - у бік. Або навпаки. Дивлячись де у вас перед, а де бік.
показати весь коментар
25.04.2025 10:22 Відповісти
все там правильно летить
показати весь коментар
25.04.2025 15:24 Відповісти
Я вже старий,не добачаю..
показати весь коментар
25.04.2025 15:36 Відповісти
Та не в дупу, а в макітру
показати весь коментар
25.04.2025 09:51 Відповісти
То в нього там дупа...
показати весь коментар
25.04.2025 09:57 Відповісти
Кажется это на украинском называется копняк.
показати весь коментар
25.04.2025 10:02 Відповісти
епічно
феєрично
показати весь коментар
25.04.2025 10:03 Відповісти
Агов коментатори просинайтеся ! Гільзи називаєте кулями , пишете про копняка хоча дрон прилетів в дурну кацапську бошку , що з вами ? ))
показати весь коментар
25.04.2025 10:15 Відповісти
це записний зрадойоб. Не звертайте уваги.
показати весь коментар
25.04.2025 10:24 Відповісти
Це для **********..%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Микола Січень #601514 кулі гільзи... 25.04.2025 10:12 Відповісти Видалити
показати весь коментар
25.04.2025 13:19 Відповісти
Там,де має бути бошка-там дупа...
показати весь коментар
25.04.2025 13:21 Відповісти
образився за правду?
показати весь коментар
25.04.2025 13:22 Відповісти
Які образи і за яку правду?
показати весь коментар
25.04.2025 14:26 Відповісти
якщо нема образ, то чому до мене апелюєте?
показати весь коментар
25.04.2025 14:34 Відповісти
Не дуркуй..
показати весь коментар
25.04.2025 14:40 Відповісти
це не відповідь на питання.
показати весь коментар
25.04.2025 14:42 Відповісти
Немає вже ніяких питань,все з'ясовано..Відпочивайте...
показати весь коментар
25.04.2025 14:45 Відповісти
от і добре. Значить ви все зрозуміли.
показати весь коментар
25.04.2025 14:49 Відповісти
Що саме,"зрозуміли"?На щось натякаєте,шановний?
показати весь коментар
25.04.2025 14:54 Відповісти
ну якщо не зрозуміли, то це вже ваші проблеми.
показати весь коментар
25.04.2025 14:58 Відповісти
добре,як каже пан Мадяр...
показати весь коментар
25.04.2025 15:00 Відповісти
не використовуйте імена людей, до яких ви не маєте відношення.
показати весь коментар
25.04.2025 15:08 Відповісти
Як,це не маю відношення?Мої донати йдуть і дрони,і на катери,і на оптоволокно...Ти,чьо,чувак?
показати весь коментар
25.04.2025 15:27 Відповісти
навіть якщо це правда (а я тобі не вірю), то це не дає тобі ніякого права використовувати ім'я поважної людини у своєму срачі на форумі. Зрозумів, чувак?
показати весь коментар
25.04.2025 15:43 Відповісти
😉😁😅🤣
показати весь коментар
25.04.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2025 12:33 Відповісти
+
показати весь коментар
25.04.2025 12:36 Відповісти
зрозуміло, що кацап відстрілюється "на нервах".. але ж загальновідомо, що у калаша перший (ну, максимум, і другий) може бути прицільним-точним, а решта пострілів з черги - "на кого Бог пошльОт".. рожок за пару черг, за пару секунд, вистріляв - і фсьО..
показати весь коментар
25.04.2025 12:44 Відповісти
 
 