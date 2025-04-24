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Окупант намагається сховатися від дрона за деревом, навколо якого валяються тіла п’яти його поплічників. ВIДЕО
Оператор дрона із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмував окупанта, який намагався сховатися від атаки БПЛА за деревом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що навколо дерева вже валяються тіла щонайменше п'яти ліквідованих у цьому місці росіян.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар24.04.2025 12:15
+4 Александр Иванов #442761
показати весь коментар24.04.2025 12:15
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар24.04.2025 12:16
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Дарвін схвалює, але премію на 6 ділити доведеться. Хоча, ще не вечір...