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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант намагається сховатися від дрона за деревом, навколо якого валяються тіла п’яти його поплічників. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмував окупанта, який намагався сховатися від атаки БПЛА за деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що навколо дерева вже валяються тіла щонайменше п'яти ліквідованих у цьому місці росіян. 

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Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Національна гвардія (1532) дрони (4714)


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Топ коментарі
+9
Чим діло кінчилося?
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24.04.2025 12:15
+4
Дерево приманка для кідарів.
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24.04.2025 12:15
+3
Готується московіт, до зустрічі, з ківою і кабздоном!!
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24.04.2025 12:16
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Дерево приманка для кідарів.
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24.04.2025 12:15 Відповісти
Чим діло кінчилося?
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24.04.2025 12:15 Відповісти
тілом (тушкою)
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24.04.2025 14:34 Відповісти
Фрагом
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24.04.2025 15:24 Відповісти
Добривовм...
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24.04.2025 18:05 Відповісти
Готується московіт, до зустрічі, з ківою і кабздоном!!
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24.04.2025 12:16 Відповісти
шустрий мальчик! видно, що він і від дощу під своїм бойовим велосипедом завжди ховається ))
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24.04.2025 12:21 Відповісти
То добили чи ні?
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24.04.2025 12:32 Відповісти
Травичка свіжа, молода... Козли збіглися попастися...
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24.04.2025 12:33 Відповісти
Кадирок чекали. Міркували собі, що в колєнно-локтєвой краще на зеленій травичкє. Ніж на щебінці чи в багнюці.
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24.04.2025 12:46 Відповісти
Логіка кацапа "этим 5-ти дерево здорово помогло, знасит, и мне поможет!".
Дарвін схвалює, але премію на 6 ділити доведеться. Хоча, ще не вечір...
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24.04.2025 14:00 Відповісти
Мабуть , це дерево глоду -- по їхньому ,,бояришник" , через те і збіглися всі туди .
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24.04.2025 14:57 Відповісти
 
 