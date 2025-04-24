Окупант намагається сховатися від дрона за деревом, навколо якого валяються тіла п’яти його поплічників. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмував окупанта, який намагався сховатися від атаки БПЛА за деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що навколо дерева вже валяються тіла щонайменше п'яти ліквідованих у цьому місці росіян.

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