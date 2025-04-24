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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант пытается спрятаться от дрона за деревом вокруг которого валяются тела пяти его сообщников. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии снял оккупанта, который пытался спрятаться от атаки БПЛА за деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вокруг дерева уже валяются тела по меньшей мере пяти ликвидированных в этом месте россиян.

Смотрите: Украинский МиГ-29 сбрасывает две высокоточные авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938) Национальная гвардия (2121) дроны (3931)


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Топ комментарии
+9
Чим діло кінчилося?
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24.04.2025 12:15
+4
Дерево приманка для кідарів.
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24.04.2025 12:15
+4
Логіка кацапа "этим 5-ти дерево здорово помогло, знасит, и мне поможет!".
Дарвін схвалює, але премію на 6 ділити доведеться. Хоча, ще не вечір...
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24.04.2025 14:00
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Дерево приманка для кідарів.
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24.04.2025 12:15 Ответить
Чим діло кінчилося?
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24.04.2025 12:15 Ответить
тілом (тушкою)
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24.04.2025 14:34 Ответить
Фрагом
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24.04.2025 15:24 Ответить
Добривовм...
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24.04.2025 18:05 Ответить
Готується московіт, до зустрічі, з ківою і кабздоном!!
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24.04.2025 12:16 Ответить
шустрий мальчик! видно, що він і від дощу під своїм бойовим велосипедом завжди ховається ))
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24.04.2025 12:21 Ответить
То добили чи ні?
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24.04.2025 12:32 Ответить
Травичка свіжа, молода... Козли збіглися попастися...
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24.04.2025 12:33 Ответить
Кадирок чекали. Міркували собі, що в колєнно-локтєвой краще на зеленій травичкє. Ніж на щебінці чи в багнюці.
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24.04.2025 12:46 Ответить
Логіка кацапа "этим 5-ти дерево здорово помогло, знасит, и мне поможет!".
Дарвін схвалює, але премію на 6 ділити доведеться. Хоча, ще не вечір...
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24.04.2025 14:00 Ответить
Мабуть , це дерево глоду -- по їхньому ,,бояришник" , через те і збіглися всі туди .
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24.04.2025 14:57 Ответить
 
 