Оккупант пытается спрятаться от дрона за деревом вокруг которого валяются тела пяти его сообщников. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии снял оккупанта, который пытался спрятаться от атаки БПЛА за деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вокруг дерева уже валяются тела по меньшей мере пяти ликвидированных в этом месте россиян.

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